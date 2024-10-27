В Ровенской области отец с сыном подорвались на гранате: оба погибли

В Сарненском районе в гараже обнаружила тела двух мужчин.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

"В помещении сдетонировала граната "Ф-1", взрывотехники изъяли ее обломки", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что погибшие — это отец и сын, приехавшие в Ровенскую область из Луганской области.

По факту гибели двух человек, а также незаконного обращения с оружием и боеприпасами, следователи начали досудебные расследования по п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины.

Следователи устанавливают обстоятельства взрыва и происхождения боеприпаса.

Напомним, на Сумщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

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