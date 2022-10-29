В Ровенской области отменили плановые отключения света: что известно

В Ровенской области стабилизировали энергетическую систему после ракетных ударов агрессора России, поэтому на выходные регион будет со светом. Отмечается, что анонсируемые на исходные плановые отключения электроэнергии отменяют.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, в тестовом режиме в течение двух дней "Ровнооблэнерго" будет подавать электроэнергию населению без ограничений.

"После чего проанализируем, удается ли нам обеспечить стабильное энергоснабжение в дальнейшем. В частности, в образовательных учреждениях области, чтобы не менять временный формат офлайн-обучения", — говорится в сообщении Коваля.

Глава ОВА отметил, что возможность незапланированных аварийных отключений все же сохраняется. Именно поэтому просит жителей области экономно использовать электроэнергию.

Ракетные удары по Ровенщине.

Неделю назад, 22 октября, Россия массово обстреляла ракетами объект энергетической инфраструктуры Ровенской области. В результате вражеской атаки были повреждены электроподстанции. В Ровенской области было отключено 174790 абонентов.

Из — за атак в Ровно и области ввели веерные отключения. Определенных графиков не будет, а потому потребителей об этом предупреждают раньше времени.

Впоследствии СБУ задержала мужчину, который работал на Россию и наводил вражеские ракеты по Ровно. Местный житель после начала войны создал свой Telegram-канал. В нем обнародовал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.

Читайте также: