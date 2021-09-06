Танцевал и веселился с трупом лисы на камеру: в Ривненской области парень убил животное в заповеднике (видео)

Танцевал и веселился с трупом лисы на камеру: в Ривненской области парень убил животное в заповеднике (видео)

Парень на мотоцикле заехал на территорию заповедника "Белое озеро".

В заповеднике "Белое озеро" в Ровенской области парень сбил лису и издевался над трупом. Такое поведение парня разозлило пользователей в социальной сети.

Видео появилось в Telegram-канале "Varash_blog". Видео можно посмотреть по ссылке.

Так, парень танцевал с трупом животного и веселился. Сейчас его разыскивают, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

Кроме того, мужчину уже оштрафовали за вождение в заповеднике.

В комментариях пользователи пишут, что парня должны разыскать и наказать

Смотрю видео и читаю комментарии, потом задумываюсь, насколько жестокие у нас люди. Вообще время такое пришло?

Никакой любви к ближнему

Хорошо, что закон подписали 15 июля, надеюсь на 8 лет отправится в тюрьму. Хорошо, что видео записал, какой молодец. Помог себе сам

Он должен получить наказание за свои действия

Напомним, что на Луганщине мужчина повесил собаку на дереве.

А в Киеве 42-летний мужчина выбросил из 7 этажа кошку с 4 ее котятами. Так он отомстил животному за то, что она его поцарапала. Люди, которые стали очевидцами события, вызвали полицию. Правоохранители разыскали подозреваемого, в содеянном он сознался.

Верховная Рада приняла закон, который защитит права животных. Именно поэтому можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

Изнасилование или клевета: во Львовской области девушка обвинила полицейских в издевательствах

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку