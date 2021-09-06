Танцевал и веселился с трупом лисы на камеру: в Ривненской области парень убил животное в заповеднике (видео)

Парень на мотоцикле заехал на территорию заповедника "Белое озеро".
В заповеднике "Белое озеро" в Ровенской области парень сбил лису и издевался над трупом. Такое поведение парня разозлило пользователей в социальной сети.
Видео появилось в Telegram-канале "Varash_blog". Видео можно посмотреть по ссылке.
Так, парень танцевал с трупом животного и веселился. Сейчас его разыскивают, чтобы привлечь к уголовной ответственности.
Кроме того, мужчину уже оштрафовали за вождение в заповеднике.
В комментариях пользователи пишут, что парня должны разыскать и наказать
- Смотрю видео и читаю комментарии, потом задумываюсь, насколько жестокие у нас люди. Вообще время такое пришло?
- Никакой любви к ближнему
- Хорошо, что закон подписали 15 июля, надеюсь на 8 лет отправится в тюрьму. Хорошо, что видео записал, какой молодец. Помог себе сам
- Он должен получить наказание за свои действия
Напомним, что на Луганщине мужчина повесил собаку на дереве.
А в Киеве 42-летний мужчина выбросил из 7 этажа кошку с 4 ее котятами. Так он отомстил животному за то, что она его поцарапала. Люди, которые стали очевидцами события, вызвали полицию. Правоохранители разыскали подозреваемого, в содеянном он сознался.
Верховная Рада приняла закон, который защитит права животных. Именно поэтому можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.