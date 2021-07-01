В Ровенской области перевернулся грузовик, который перевозил кур: ящики выпали на дорогу, часть птицы погибла

В Ровенской области перевернулся грузовик, который перевозил кур: ящики выпали на дорогу, часть птицы погибла

В грузовике в ящиках перевозили кур, во время ДТП выпали на дорогу.

Вблизи села Птичья Дубенского района Ровенской области в ДТП попал грузовик, перевозивший кур. Из-за этого часть птицы выпала на дорогу и погибла.

Об этом сообщает издание rivne1.tv.

По предварительным данным, за рулем грузовика DAF был 62-летний житель Житомирской области. Он по невнимательности врезался в отбойник и сбил 5 дорожных знака. После этого грузовик перевернулся.

Фото из социальных сетей

В грузовике в ящиках перевозили кур, во время ДТП они выпали на дорогу. Часть птицы погибла.

На месте аварии работали правоохранители. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Киеве проспект Победы сковала масштабная авария с фурой.

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