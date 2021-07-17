В Ровенской области перевернулся пассажирский автобус "Киев - Вроцлав": 16 человек травмированы

На момент ДТП в салоне находилось 40 человек.

В Ровенской области в ночь на субботу, 17 июля, перевернулся автобус с пассажирами сообщением "Киев — Вроцлав".

Как сообщает ГСЧС, в результате аварии 16 человек попали в больницы.

"17 июля в 03 ч. 45 мин. возле г. Радивилов Дубенского района на автодороге водитель рейсового автобуса сообщением "Киев — Вроцлав" (находилось 40 человек) не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего 16 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения", — говорится в сообщении.

Как сообщает местный телеканал Рівне1, автобус перевернулся в кювет. На момент ДТП в автобусе находилось 40 человек — все граждане Украины. Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента деблокировали 1 человека, который был зажат между сиденьями.

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники полиции.

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