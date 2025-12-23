- Дата публикации
В Ровенской области под поезд попал мужчина: что известно
В Ровенском районе произошла трагедия - из-за наезда поезда погиб мужчина.
В Ровенской области в среду, 23 декабря, под поезд попал мужчина. Он погиб на месте.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
Детали трагедии
Как сообщили в полиции, 23 декабря около 02:40 поступило сообщение от машиниста резервного локомотива. Так, в селе Большой Алексин на путях между станциями Ровно и Оборов обнаружил тело неизвестного.
«На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа ОП №1 (г. Ровно). Полицейские установили, что погибшим 61-летний местный житель. У умершего есть телесные повреждения, характерные при наезде поезда, в частности — ампутация нижней конечности», — говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование. Все происшествия инсталлируются.
Ранее подобный инцидент произошел в Винницкой области.
Так, 15 ноября двигавшийся со стороны станции «Винница» поезд в направлении г. Жмеринка совершил наезд на человека.
К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.