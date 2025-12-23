В Ровенской области под поезд попал мужчина: что известно

Поезд / © Суспільне

Реклама

В Ровенской области в среду, 23 декабря, под поезд попал мужчина. Он погиб на месте.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Детали трагедии

Как сообщили в полиции, 23 декабря около 02:40 поступило сообщение от машиниста резервного локомотива. Так, в селе Большой Алексин на путях между станциями Ровно и Оборов обнаружил тело неизвестного.

Реклама

«На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа ОП №1 (г. Ровно). Полицейские установили, что погибшим 61-летний местный житель. У умершего есть телесные повреждения, характерные при наезде поезда, в частности — ампутация нижней конечности», — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование. Все происшествия инсталлируются.

Ранее подобный инцидент произошел в Винницкой области.

Так, 15 ноября двигавшийся со стороны станции «Винница» поезд в направлении г. Жмеринка совершил наезд на человека.

Реклама

К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.