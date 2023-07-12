В Ровенской области подорвались военные: есть погибшие и раненые

В ДБР заявляют о нарушении правил обращения с оружием.

В селе Заболотье Варасского района Ровенской области военные подорвались на мине. Двое погибли, еще четверо — ранены и были госпитализированы.

Об этом местному изданию "Рівне Медіа" сообщила пресс-секретарь Теруправления ДБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

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В ДБР дело предварительно квалифицируют как нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 414 УК Украины).

"По факту детонации взрывного устройства работники ДБР начали досудебное расследование. Следователи ДБР изучают все обстоятельства инцидента. В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия", — сказала она.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил зоны в пределах Житомирской, Ровенской и Волынской областей, чтобы проверить оборону.

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