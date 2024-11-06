В Ровенской области поезд наехал на мужчину: подробности трагедии (фото)

В Радивилове в результате наезда поезда погиб мужчина, личность которого полиция устанавливает.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

"Сообщение поступило в полицию 5 ноября около 22:20. Полицейским машинист рассказал, что неизвестный шел вдоль пути, а затем внезапно вышел на нее. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось. Мужчина от полученных травм погиб на месте", — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются обстоятельства происшествия и погибшее.

Фото: Полиция Ровенской области

Приметы мужчины: в возрасте 65-70 лет, среднего роста, седые волосы с залысинами.

Фото: Полиция Ровенской области

Фото: Полиция Ровенской области

Фото: Полиция Ровенской области

Напомним, в киевском метро 6 ноября внезапно стало плохо мужчине. Его пытались реанимировать полицейские и медики скорой, однако спасти жизнь не удалось.

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