В Ровенской области поезд раздавил 16-летнего парня

Поезд переехал несовершеннолетнего

Вблизи села Рогачев произошла трагедия — поезд переехал 16-летнего парня. Он погиб на месте от травм.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Полицейские установили, что машинист пассажирского поезда сообщением «Днепр-Хелм», несмотря на экстренное торможение, допустил наезд на 16-летнего жителя села Караевичи.

От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Предварительно известно, что подросток шел по путям в наушниках.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека, следователь начал досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 УК Украины.

Напомним, в Киевской области на 906-м километре в пределах станции «Петухи» 20-летняя девушка попала под поезд. Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сообщением «Фастов-Киев» сбил 20-летнюю жительницу Черниговской области, которая двигалась по путям в наушниках.