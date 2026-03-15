В Ровенской области погибли супруги: автомобиль съехал в реку
Сегодня водолазы достали тела погибших. Полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.
Вблизи села Ходосы произошел трагический случай возле реки — погибли супруги, которые там отдыхали.
Об этом сообщили в полиции.
Следователь следственного управления предварительно установил, что 33-летняя жительница и ее 44-летний мужчина отдыхали вблизи реки.
«Женщина, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности маневра и допустила съезд в водоем. Супруги погибли на месте», — говорится в сообщении.
Сегодня, 15 марта, водолазы достали их тела из реки.
Продолжаются аварийно-спасательные работы по поднятию автомобиля на поверхность.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель двух человек, следователь открыл уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины.
