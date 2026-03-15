ТСН в социальных сетях

В Ровенской области погибли супруги: автомобиль съехал в реку

Сегодня водолазы достали тела погибших. Полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

На месте инцидента

На месте инцидента

Вблизи села Ходосы произошел трагический случай возле реки — погибли супруги, которые там отдыхали.

Об этом сообщили в полиции.

Следователь следственного управления предварительно установил, что 33-летняя жительница и ее 44-летний мужчина отдыхали вблизи реки.

«Женщина, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности маневра и допустила съезд в водоем. Супруги погибли на месте», — говорится в сообщении.

Сегодня, 15 марта, водолазы достали их тела из реки.

Продолжаются аварийно-спасательные работы по поднятию автомобиля на поверхность.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель двух человек, следователь открыл уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины.

Напомним, в селе Дубовцы Черновицкого района произошла смертельная ДТП — столкнулись внедорожник и тепловоз. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

