В Ровенской области похитили женщину, избили и оставили умирать на остановке: детали и фото от полиции

Женщина 18 дней находилась в коме, перенесла несколько операций и находится под наблюдением врачей.

В Ровенской области нападавшие похитили женщину, избили и оставили умирать на остановке. Местный бизнесмен поручил своему знакомому организовать убийство женщины, чтобы отомстить за оскорбление родственницы. К преступлению были привлечены еще два человека.

Об этом сообщает полиция Ровненской области.

Оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с полицейскими Ровенщины и Волыни провели детальное расследование обстоятельств этого особо тяжкого преступления.

Женщину жестоко избили молотком и оставили умирать на остановке / Фото: Национальная полиция Ровенской области

Во время совершения преступления злоумышленники использовали автомобиль Volvo V50, на котором сменили номерные знаки для конспирации.

Один из нападавших / Фото: полиция Ровенской области

"Нападавшие приехали на предприятие, где работала потерпевшая. Когда женщина вышла из здания и открыла дверь своего автомобиля, один из них ударил ее молотком по головам и затолкал в салон. Там он нанес ей еще минимум шесть ударов молотком, чтобы она не оказывала сопротивление", – говорится в сообщении.

Сумка избитой женщины / Фото: полиция Ровенской области

Считая, что женщина получила смертельные раны, злоумышленники вытащили ее из автомобиля и оставили на остановке. Через полчаса ее нашел прохожий, который вызвал полицию и медиков. Это спасло потерпевшей жизнь: она 18 дней находилась в коме, перенесла несколько операций и находится под наблюдением врачей.

Один из нападавших / Фото: полиция Ровенской области

С целью уничтожения улик нападавшие пытались вымыть следы крови в автомобиле и переоформить его на третье лицо. Однако полицейские задержали их. Более 50 санкционированных обысков по местам жительства и пребывания подозреваемых дали результаты: найдены и изъяты вещественные доказательства и орудия преступления.

Все четверо фигурантов находятся под стражей / Фото: полиция Ровенской области

По факту похищения и покушения на убийство следователи сообщили четырем жителям Ровенской области о подозрении в организации и соучастии в совершении умышленного убийства, незаконном лишении свободы или похищении человека и покушении на убийство.

Все четверо фигурантов находятся под стражей / Фото: полиция Ровенской области

Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал всем четырем участникам преступной группировки меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Все четверо фигурантов находятся под стражей / Фото: полиция Ровенской области

Все четверо фигурантов находятся под стражей.

Все четверо фигурантов находятся под стражей / Фото: полиция Ровенской области

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, в Карпатах произошла жуткая семейная трагедия: женщина зарезала мужчину.

Читайте также: