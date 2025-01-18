В Ровенской области похитили женщину, избили и оставили умирать на остановке: детали и фото от полиции

Женщина 18 дней находилась в коме, перенесла несколько операций и находится под наблюдением врачей.
В Ровенской области нападавшие похитили женщину, избили и оставили умирать на остановке. Местный бизнесмен поручил своему знакомому организовать убийство женщины, чтобы отомстить за оскорбление родственницы. К преступлению были привлечены еще два человека.
Об этом сообщает полиция Ровненской области.
Оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с полицейскими Ровенщины и Волыни провели детальное расследование обстоятельств этого особо тяжкого преступления.
Во время совершения преступления злоумышленники использовали автомобиль Volvo V50, на котором сменили номерные знаки для конспирации.
"Нападавшие приехали на предприятие, где работала потерпевшая. Когда женщина вышла из здания и открыла дверь своего автомобиля, один из них ударил ее молотком по головам и затолкал в салон. Там он нанес ей еще минимум шесть ударов молотком, чтобы она не оказывала сопротивление", – говорится в сообщении.
Считая, что женщина получила смертельные раны, злоумышленники вытащили ее из автомобиля и оставили на остановке. Через полчаса ее нашел прохожий, который вызвал полицию и медиков. Это спасло потерпевшей жизнь: она 18 дней находилась в коме, перенесла несколько операций и находится под наблюдением врачей.
С целью уничтожения улик нападавшие пытались вымыть следы крови в автомобиле и переоформить его на третье лицо. Однако полицейские задержали их. Более 50 санкционированных обысков по местам жительства и пребывания подозреваемых дали результаты: найдены и изъяты вещественные доказательства и орудия преступления.
По факту похищения и покушения на убийство следователи сообщили четырем жителям Ровенской области о подозрении в организации и соучастии в совершении умышленного убийства, незаконном лишении свободы или похищении человека и покушении на убийство.
Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал всем четырем участникам преступной группировки меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Все четверо фигурантов находятся под стражей.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Напомним, в Карпатах произошла жуткая семейная трагедия: женщина зарезала мужчину.
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