В Ровенской области полицейскому, который прибыл на вызов, прокололи вилами ногу

31-летнему полицейскому помощь оказывали медики.

В с. Маринин Ровенской области в понедельник, 14 июня, полицейскому, который прибыл на вызов прокололи вилами ногу.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

Также читайте В Белой Церкви полиция задержала мужчину, который ударил ножом собственного сына

Медики сообщили, что скорую вызвала 31-летнему полицейскому его коллега. Полицейская сообщила, что во время вызова на ее напарника напал мужчина и проколол ему вилами ногу.

"Бригада скорой обработала рану пострадавшему, наложила асептическую повязку и ввела обезболивающие препараты", — сообщили медики.

По предварительным данным, нападавший после того, как проколол ногу закрылся в своем доме. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, в Житомирской области полицейский пытал людей.

Новости Украины: в Сумской области полиция "выбивала" из подозреваемого в преступлении признание

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку