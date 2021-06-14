В Ровенской области полицейскому, который прибыл на вызов, прокололи вилами ногу

31-летнему полицейскому помощь оказывали медики.
В с. Маринин Ровенской области в понедельник, 14 июня, полицейскому, который прибыл на вызов прокололи вилами ногу.
Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.
Медики сообщили, что скорую вызвала 31-летнему полицейскому его коллега. Полицейская сообщила, что во время вызова на ее напарника напал мужчина и проколол ему вилами ногу.
"Бригада скорой обработала рану пострадавшему, наложила асептическую повязку и ввела обезболивающие препараты", — сообщили медики.
По предварительным данным, нападавший после того, как проколол ногу закрылся в своем доме. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
Напомним, в Житомирской области полицейский пытал людей.