В Ровенской области полиция составила протокол на медиков за вакцинацию от COVID-19 в кафе — соцсети

Якобы правоохранители составили протокол на медиков за нарушение требований карантинных ограничений
В поселке Гоща в Ровенской области бригада медиков ПМСП (первично медико-санитарной помощи) организовала дополнительный мобильный пункт вакцинации от коронавируса в кафе, однако это якобы не понравилось правоохранителям.
Об этом в Facebook рассказал местный житель Василий Бук.
По его словам, временный пункт прививки обустроили на территории кафе, которое в это время не работало. Вакцинироваться пришли несколько десятков человек, работающих на соседних предприятиях и организациях.
"В ходе процесса работы пункта на территорию кафе посетили правоохранители и выразили свою обеспокоенность человеческой активностью возле заведения, на что им было объяснено, что проводится вакцинация. После этого они составили протокол за нарушение требований карантинных ограничений", — рассказал мужчина.
В полиции Ровенской области пока не подтвердили этот инцидент.
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