В Ровенской области полиция составила протокол на медиков за вакцинацию от COVID-19 в кафе — соцсети

В Ровенской области полиция составила протокол на медиков за вакцинацию от COVID-19 в кафе — соцсети

Якобы правоохранители составили протокол на медиков за нарушение требований карантинных ограничений

В поселке Гоща в Ровенской области бригада медиков ПМСП (первично медико-санитарной помощи) организовала дополнительный мобильный пункт вакцинации от коронавируса в кафе, однако это якобы не понравилось правоохранителям.

Об этом в Facebook рассказал местный житель Василий Бук.

По его словам, временный пункт прививки обустроили на территории кафе, которое в это время не работало. Вакцинироваться пришли несколько десятков человек, работающих на соседних предприятиях и организациях.

"В ходе процесса работы пункта на территорию кафе посетили правоохранители и выразили свою обеспокоенность человеческой активностью возле заведения, на что им было объяснено, что проводится вакцинация. После этого они составили протокол за нарушение требований карантинных ограничений", — рассказал мужчина.

В полиции Ровенской области пока не подтвердили этот инцидент.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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