В Ровенской области правоохранитель устроил смертельную аварию, а затем отказался от теста на алкоголь
Правоохранитель из Ровно, управляя собственным автомобилем, во время выполнения маневра выехал на обочину и сбил двух пешеходов. Один из них погиб на месте, другой получил травмы.
В Ровенской области задержан правоохранитель, который устроил смертельную аварию на дороге, а затем отказался от прохождения теста на алкоголь. ГБР начало расследование.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram.
Авария произошла 8 августа вблизи села Бранов Ровенского района.
По данным следствия, около 17:30 правоохранитель из Ровно, управляя собственным автомобилем, во время выполнения маневра выехал на обочину и сбил двух пешеходов.
Один из них, 47-летний мужчина, погиб на месте, другой — 34-летний житель области — получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.
Как сообщили в ГБР, сам водитель не пострадал. От него ощущался резкий запах алкоголя, однако он отказался проходить осмотр на состояние опьянения. Отказ медики зафиксировали в присутствии свидетелей.
Правоохранителя задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
