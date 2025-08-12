ТСН в социальных сетях

Украина
1040
1 мин

В Ровенской области правоохранитель устроил смертельную аварию, а затем отказался от теста на алкоголь

Правоохранитель из Ровно, управляя собственным автомобилем, во время выполнения маневра выехал на обочину и сбил двух пешеходов. Один из них погиб на месте, другой получил травмы.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Смертельное ДТП в Ровенской области

Смертельное ДТП в Ровенской области / © Государственное бюро расследований

В Ровенской области задержан правоохранитель, который устроил смертельную аварию на дороге, а затем отказался от прохождения теста на алкоголь. ГБР начало расследование.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram.

Авария произошла 8 августа вблизи села Бранов Ровенского района.

По данным следствия, около 17:30 правоохранитель из Ровно, управляя собственным автомобилем, во время выполнения маневра выехал на обочину и сбил двух пешеходов.

Один из них, 47-летний мужчина, погиб на месте, другой — 34-летний житель области — получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в ГБР, сам водитель не пострадал. От него ощущался резкий запах алкоголя, однако он отказался проходить осмотр на состояние опьянения. Отказ медики зафиксировали в присутствии свидетелей.

Смертельное ДТП в Ровенской области / © Государственное бюро расследований

Смертельное ДТП в Ровенской области / © Государственное бюро расследований

Правоохранителя задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Киевской области пьяный депутат на своем автомобиле сбил подростка на мотоцикле.

