В Ровенской области повесился 9-летний мальчик из многодетной семьи

В Ровенской области повесился 9-летний мальчик из многодетной семьи

Дети нашли брата повешенным на веревке от качели.

В Ровенской области в четверг, 29 июля, в селе Кошмаки Варашского района повесился 9-летний мальчик.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

"По словам человека, вызвавшего скорую, дети нашли брата повешенным на веревке, из которой сделаны качели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада Новорафаливского пункта постоянного базирования, которая прибыла на место происшествия, констатировала биологическую смерть ребенка.

По предварительным данным, мальчик из многодетной семьи. Родителей рядом с ребенком в момент инцидента не было. Сейчас ситуацию изучают правоохранители.

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