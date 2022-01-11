В Ровенской области поймали врача, который навыписывал нелегальных надбавок медработникам более чем на 400 тыс. гривен

В Ровенской области поймали врача, который навыписывал нелегальных надбавок медработникам более чем на 400 тыс. гривен

Мужчине грозит лишение свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности и штрафом до 17 тыс. гривен.

В Ровенской области поймали на мошенничестве главврача одного из медучреждений. Мужчина незаконно выплатил более 400 тыс. "ковидных" надбавок медикам, не имеющим никакого отношения к пациентам, болеющих коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

47-летний врач при распределении средств, предназначенных для надбавок медицинским и другим работникам, непосредственно работающим с больными COVID-19, подписывал приказы о начислении доплаты тем, кто не имел никакого отношения к ковид-больным. Таким образом, в течение апреля-июня 2021 врач "навыписывал" надбавок аж на 437 тыс. гривен.

По факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, 47-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении.

На данный момент решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот (8500 грн) до одной тысячи (17000 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, правоохранители разоблачили в Ужгороде Закарпатской области группу лиц, которая производила и продавала поддельные документы. В день правонарушители реализовывали около 500 фальшивок.

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