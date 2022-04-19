В Ровенской области предотвратили незаконную продажу гуманитарной помощи

В Ровенской области местные власти пожаловались, что в одной из громад незаконно продают гуманитарную помощь.

Ровенская ОВА получила жалобу, что в одной из территориальных громад области незаконно торгуют "гуманитаркой".

Об этом рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, представителям областных властей сообщили, что на территории Александрийской территориальной громады в одном из помещений организуют продажу гуманитарной помощи.

На место происшествия выехали правоохранители и местное руководство. Среди обнаруженных товаров – зубная паста, шампунь, мыло, туалетная бумага, другие средства гигиены, а также одеяла, подушки, одежда, памперсы, детское питание.

На складе в свою очередь уверяли власти и правоохранителей, что это перевалочный пункт гуманитарной помощи для Харьковской области.

"Опираясь на это, мы взяли под контроль передачу этих товаров для гуманитарного хаба Харьковской ОВА. Чтобы убедиться, что они не окажутся на полочках магазинов. Первые два грузовика уже выехали и вскоре пострадавшие жители Харьковщины смогут получить помощь бесплатно", — отметил Коваль.

Правоохранители выясняют все подробности этого дела.

"Для тех, кто наживается на войне, в аду будет отдельный котел. А до этого — уголовная ответственность согласно украинскому законодательству", — подчеркнул Коваль.

Ранее сообщвлось, что "Укрпошта" и "Укрзализныця" запустили общий проект для перевозки гуманитарных грузов.

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