В Ровенской области произошла массовая авария: столкнулись грузовик, микроавтобус и две легковушки

Потерпела по меньшей мере одна женщина.
На трассе Киев-Чоп произошло массовое авария: столкнулись четыре автомобиля.
Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.
ДТП произошло около 14:30 вблизи села Белая Криница, что в Ровенской области. На дороге столкнулись грузовой автомобиль, Citroen Jumper, Toyota RAV4 и BMW.
На месте инцидента спасатель отключили клеммы аккумуляторных батарей в автомобилях.
На месте ДТП работает полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства. В полиции сообщают, что смертельные травмы получила пассажирка одной из иномарок. Три человека госпитализированы в больницу.
Как сообщалось, в Сумской области произошло смертельное авария с участием легковушки и грузовика. 32-летний водитель Toyota столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом, которым управлял 43-летний мужчина. Три пассажира внедорожника, а это 41-летняя женщина, 45-летний и 41-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водителя легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии.