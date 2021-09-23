В Ровенской области произошла массовая авария: столкнулись грузовик, микроавтобус и две легковушки

В Ровенской области произошла массовая авария: столкнулись грузовик, микроавтобус и две легковушки

Потерпела по меньшей мере одна женщина.

На трассе Киев-Чоп произошло массовое авария: столкнулись четыре автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.

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ДТП произошло около 14:30 вблизи села Белая Криница, что в Ровенской области. На дороге столкнулись грузовой автомобиль, Citroen Jumper, Toyota RAV4 и BMW.

На месте инцидента спасатель отключили клеммы аккумуляторных батарей в автомобилях.

На месте ДТП работает полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства. В полиции сообщают, что смертельные травмы получила пассажирка одной из иномарок. Три человека госпитализированы в больницу.

Главное управление ДСНС в Ровенской области

Как сообщалось, в Сумской области произошло смертельное авария с участием легковушки и грузовика. 32-летний водитель Toyota столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом, которым управлял 43-летний мужчина. Три пассажира внедорожника, а это 41-летняя женщина, 45-летний и 41-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водителя легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии.

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