В Ровенской области произошла смертельная авария: иномарка влетела в грузовик

Погиб один человек.

В среду, 18 января, около 17:10 в Ровенские области в селе Тараканов произошла авария. На трассе Киев — Чоп столкнулись грузовики и легковушка.

Об этом сообщили в Нацполиции.

По предварительной информации, 35-летний водитель Mercedes-Benz пытался обогнать ВАЗ 2108. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовым авто. Потом легковушку отбросило в ВАЗ.

В результате ДТП погиб водитель иномарки. Его тело деблокировали спасатели. Предварительно больше никто не травмировался.

Напомним, 17 января во Львовской области, в селе Гамалеевка, произошла масштабная авария — с грузовиком столкнулся пригородный автобус №222 сообщением Львов — Акимов. Число пострадавших возросло до более чем 30. Два человека — в тяжелом состоянии.

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