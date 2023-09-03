В Ровенской области произошло страшное ДТП: ребенка насмерть зажало в авто, 8 раненых (фото)

В селе Малушка Ровенского района в воскресенье, 3 сентября, произошло смертельное ДТП, в котором погиб маленький ребенок и еще 8 человек были ранены.

Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области и полиции Ровенской области.

Авария произошла 13:40 3 сентября. В селе Малушка столкнулись два автомобиля — Skoda и Opel.

Смертельное ДТП в Ровенской области / Фото: ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

По данным спасателей на месте трагедии погиб малолетний ребенок, которого насмерть зажало в автомобиле Opel. Также травмы получили еще 8 человек, из которых трое – это дети.

Последствия ДТП в Ровенской области / Фото: ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

В полиции сообщили, что следователи работали на месте ДТП. Движение на участке автодороги "Городище-Ровно-Староконстантинов" затруднено: для легковых автомобилей обустроили объезд.

Последствия ДТП в Ровенской области / Фото: ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

Причины аварии устанавливаются следствием.

Напомним, в ночь на 2 сентября в Житомире произошла авария, в которой погиб 19-летний парень. На месте ДТП произошел пожар – горело авто.

Читайте также: