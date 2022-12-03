В Ровенской области пропавшего мужчину нашли мертвым

Тело мужчины нашли в водоеме недалеко от села.

В Ровенской области нашли мертвым 62-летнего мужчину, который пропал без вести четыре дня назад. Тело погибшего обнаружил владелец технических водоемов, недалеко от села, где жил мужчина.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Об исчезновении жителя села Ивачков Здовбицкого общества в полицию обратились соцработники, которые за ним ухаживали.

"При осмотре умершего признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти", – говорится в сообщении полиции.



Напомним, в Запорожской области из реки Днепр достали пропавших мужчин. Их разыскивали в течение пяти дней.

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