В Ровенской области пропавшего мужчину обнаружили мертвым в глубоком колодце (фото)

Полиция на месте трагедии / © Национальная полиция Украины

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В Ровенской области в полицию обратилась 34-летняя женщина с заявлением об исчезновении родного отца. Мужчина уехал из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в полиции региона.

«К поискам пропавшего мужчины были привлечены полицейские, спасатели и небезразличные граждане. В воздух также поднимали дрон. Впоследствии тело 66-летнего мужчины обнаружили в заброшенном колодце близ села Ясининичи. Спасатели подняли его на поверхность с глубины ориентировочно 32 метра», — уточнили в ведомстве.

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Тело мужчины обнаружили в колодце

Полицейские при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили. Тело было доставлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, в Днепре обнаружили мертвую девочку. Она ушла из дома и не вернулась.