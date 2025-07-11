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- Украина
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В Ровенской области пропавшего мужчину обнаружили мертвым в глубоком колодце (фото)
Об исчезновении 66-летнего мужчины сообщила в полицию его дочь.
В Ровенской области в полицию обратилась 34-летняя женщина с заявлением об исчезновении родного отца. Мужчина уехал из дома и не вернулся.
Об этом сообщили в полиции региона.
«К поискам пропавшего мужчины были привлечены полицейские, спасатели и небезразличные граждане. В воздух также поднимали дрон. Впоследствии тело 66-летнего мужчины обнаружили в заброшенном колодце близ села Ясининичи. Спасатели подняли его на поверхность с глубины ориентировочно 32 метра», — уточнили в ведомстве.
Полицейские при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили. Тело было доставлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии.
Напомним, в Днепре обнаружили мертвую девочку. Она ушла из дома и не вернулась.