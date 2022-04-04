В Ровенской области просят аграриев сеять больше пшеницы и ржи: нужен ресурс для хлебопекарной промышленности

В Ровенской области просят аграриев сеять больше пшеницы и ржи: нужен ресурс для хлебопекарной промышленности

Глава области издал соответствующий приказ.

В Ровенской области идет посевная кампания: не менее 25% посевов должны занимать продовольственные культуры.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль. Соответствующий приказ подписал недавно глава региона.

По словам Виталия Коваля, сейчас важно, чтобы было больше ресурсов для хлебопекарной и макаронной промышленности. В области аграриям советуют выращивать пшеницу, рожь и ячмень. Кроме того, овес, горох, гречку, просо, картофель и овощи.

"Спасибо идущим навстречу аграриям, хотя это и изменение технологического цикла. Ровенщина сегодня тыловая область, на которую рассчитывают регионы, страдающие от действий оккупантов. Мы должны обеспечить будущий урожай", - подчеркнул глава ОГА.

Кстати, весной в Ровенской области планируют засеять 420 тысяч гектаров. Отмечается, что 20% плана уже выполнено.

Как сообщалось, уже в 20 областях Украины началась посевная. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это положительная новость, ведь в это же время в прошлом году посевная началась только в 15 регионах.