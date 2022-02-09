В Ровенской области пьяный водитель убегал от копов, пока его не остановило дерево

В Ровенской области пьяный водитель убегал от копов, пока его не остановило дерево

Копы составили на нарушителя 5 админматериалов.

В Ровенской области водитель под алкоголем так убегал от копов, что разбил машину о дерево.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Водителя, который ехал вне населенного пункта без включенных фар, заметили полицейские. Когда подали сигнал об остановке, водитель только прибавил скорости. Патрульные отправились его догонять.

Но погоня продолжалась недолго. В четырех километрах водителя остановило дерево. Как оказалось, 34-летний мужчина был нетрезв. Алкотестер показал 1,27 промилле, что в 6 раз превышает норму.

За нарушение правил, игнорирование остановки, совершение ДТП в состоянии опьянения копы составили на нарушителя 5 админматериалов.

В Ровенской области водитель убегал от копов и разбил авто | Новости Украины

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