В Ровенской области раздались взрывы — мониторинговые каналы
Ровенщина оказалась под российской атакой.
Взрывы раздались в пределах Ровенской области.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Были применены 2 гиперзвуковых ракет х-47м2 комплекса "Кинжал".
Угроза баллистики и аэробалистики продолжается до отбоя.
Позже третий взрыв прогремел в пределах Ровенской области.
Затем четвертый взрыв в пределах Ровенской области.
Были применены четыре ракеты "Кинжал" по предварительной информации.
Угроза продолжается до отбоя.
Напомним, что началась массированная атака российских дронов : враг нацелился на Киев.