Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
680
Время на прочтение
1 мин

В Ровенской области раздались взрывы — мониторинговые каналы

Ровенщина оказалась под российской атакой.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Взрывы раздались в пределах Ровенской области.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Были применены 2 гиперзвуковых ракет х-47м2 комплекса "Кинжал".

Угроза баллистики и аэробалистики продолжается до отбоя.

Позже третий взрыв прогремел в пределах Ровенской области.

Затем четвертый взрыв в пределах Ровенской области.

Были применены четыре ракеты "Кинжал" по предварительной информации.

Угроза продолжается до отбоя.

Напомним, что началась массированная атака российских дронов : враг нацелился на Киев.

