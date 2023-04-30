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В Ровенской области раздался мощный взрыв: власть дала объяснение

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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В Ровенской области раздался мощный взрыв: власть дала объяснение

Детали инцидента в Ровенской области не сообщаются. / Фото: ТСН.ua

Представители власти убеждают, что никаких внештатных ситуаций в Ровенской области не возникало.

В ночь на 30 апреля 2023 года в социальных сетях в Ровенской области начали появляться сообщения о якобы мощном взрыве в районе Костополя.

Об этом очевидцы начали писать в соцсетях.

«После сообщений в соцсетях о якобы мощном взрыве в районе Костополя, многие ровенчане начали обращаться ко мне в мессенджерах с вопросом о ситуации в Ровно и в окрестностях», — отметил Ровенский городской голова Александр Третяк в сообщении в Telegram-канале.

«Беспокоиться не стоит, все спокойно, как в городе, так и на окраинах. Не вдаваясь в детали, могу только сказать, что военные проводят ночные учения, никаких внештатных ситуаций не возникало. Мирного сна всем!», — резюмировал чиновник.

Напомним, что ранее в ночь на пятницу, 28 апреля, во время масштабной воздушной тревоги звуки взрывов раздались в Киеве. Об этом сообщили местные паблики.

Добавим, что очевидцы ракетных обстрелов в Умани поделились подробностями об ужасной ночи. Российская ракета попала в дом в Умани, когда люди спали. Сначала они почувствовали волну, стекло, а потом услышали взрыв. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала жительница многоэтажного дома Черкасской области Анна.

Также в ту же ночь звуки взрывов раздались в Николаеве и в Днепре во время масштабной воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
8530
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