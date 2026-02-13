ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
Украина
750
750
1 мин
1 мин

В Ровенской области раздаются взрывы

Регион с утра находится под атакой российских беспилотников.

Елена Капник
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

В пятницу, 13 февраля, в Ровенской области произошло несколько взрывов. Громко было в городе Сарны.

Об этом сообщили местные медиа и телеграммы-каналы.

«В Сарнах снова слышны звуки взрывов», — сообщил корреспондент «Суспільного» в 09:19.

Первые взрывы произошли около 15 минут назад.

Заметим, что в Сарненском районе воздушная тревога раздается от 06:21. Предыдущая закончилась в 00:13. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников. По данным мониторов, фиксируют несколько групп дронов в регионе.

Как сообщалось, этой ночью РФ атаковала Одессу ударными дронами. В частности, «Шахеды» попали в квартиры. В то же время в Одесской области целью российских оккупантов стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры. Погиб один человек.

