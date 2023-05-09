В Ровенской области разоблачили россиянку, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ — фото

Поклонница "русского мира" активно поддерживала оккупантов в запрещенных соцсетях.

В Ровенской области сотрудники СБУ прекратили деятельность местной жительницы, которая являлась сторонницей военной агрессии России против Украины и открыто пропагандировала в запрещенных соцсетях и среди своих знакомых прокремлевские нарративы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, женщина является гражданкой России и имеет вид на постоянное проживание в Украине.

"Указанное лицо является активной участницей пророссийских групп и неоднократно среди своих подписчиков пыталось найти единомышленников, также поддерживавших захватническую деятельность путинского режима", — говорится в сообщении.

В Ровенской области разоблачили россиянку, которая оправдывала РФ.

В Ровенской области разоблачили россиянку, которая оправдывала РФ.

В Ровенской области разоблачили россиянку, которая оправдывала РФ.

В ходе обысков по месту жительства женщины изъят мобильный телефон, который использовался для распространения антиукраинских материалов.

Фигурантке доложено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". Материалы дела направлены в суд.

Напомним, в Украине сурово наказали агента ГРУ, который собирал данные об ВСУ и передавал координаты для ракетных ударов.

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