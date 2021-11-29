В Ровенской области разоблачили военкомат, где от службы "откупились" более 100 призывников: фото

В Ровенской области разоблачили военкомат, где от службы "откупились" более 100 призывников: фото

Чиновники просили от 1 до 2 тыс. долларов США из одного призывника.

В Ровенской области СБУ ликвидировала коррупционную схему уклонения призывников от прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Украины. 10 чиновников Ровенского областного и районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с начала года поспособствовали незаконному освобождению от прохождения военной службы в ВСУ не менее 100 призывников.

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Как сообщает пресс-служба Управления СБУ в Ровенской области, за решение вопроса об освобождении от прохождения военной службы чиновники просили от 1 до 2 тыс. долларов США с одного призывника.

Сотрудники СБУ задокументировали получение дельцами 6 тыс. долларов взятки.

Двоих вымогателей правоохранители задержали "на горячем", когда они получали по 1 тыс. долларов за "своего подопечного".

В ходе 22 обысков правоохранители обнаружили и изъяли: личные дела призывников; черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность; почти 10 тыс. долларов; компьютеры, флешки, телефоны и SIM-карты к ним с поличным.

Чиновникам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас стражи порядка пытаются установить и привлечь к ответственности всех причастных к схеме лиц.

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