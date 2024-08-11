В Ровенской области разыскали женщину, которая провела ночь в лесу: фото

В воскресенье, 11 августа, недалеко от села Балашевки Ровенской области нашли 48-летнюю женщину, которая накануне вечером ушла из дома и заблудилась в лесу.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

В полицию около полуночи обратился сын пропавшей женщины. По его словам, она около 18 часов ушла из дома и не вернулась.

К поискам присоединился личный состав отделения полиции № 4 (г. Березно), работники ГСЧС, лесники и небезразличные граждане, немедленно начавшие прочесывать территорию села и лесной массив.

Растерянную и обессиленную 48-летнюю женщину обнаружили лесники около 12 часов недалеко от села, на одной из дорог, где, вероятно, она могла заблудиться. Ее осмотрели медики, после чего полицейские увезли домой и передали родным.

Женщину, заблудившуюся в лесу, доставили домой / Фото: Национальная полиция Ровенской области

Напомним, ранее во Львовской области 11-летнюю Соломию из Равы-Русской, которая ушла из дома 20 июля и не вернулась, разыскали спасатели во время спецоперации, к которой присоединились более 600 человек. Поиски продолжались почти неделю.

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