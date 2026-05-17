В Ровенской области ребенок принес взрывчатку домой: чем все закончилось

На месте работала полиция

В Ровенской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадал 12-летний парень. Его госпитализировали в больницу.

О случае сообщили в полиции.

«В одном из населенных пунктов Роменского района 12-летний парень обнаружил неизвестный предмет, который принес домой. Позже опасная находка взорвалась, когда ребенок находился рядом», — говорится в сообщении ведомства.

В результате взрыва парень получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для предоставления необходимой медицинской помощи.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Полиция призывает не брать в руки, не переносить или пытаться разбирать найденные предметы вне зависимости от их внешнего вида.

