В Ровенской области ребенок принес взрывчатку домой: чем все закончилось
12-летний мальчик самостоятельно принес неизвестный предмет в дом. Через некоторое время произошел взрыв.
В Ровенской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадал 12-летний парень. Его госпитализировали в больницу.
О случае сообщили в полиции.
«В одном из населенных пунктов Роменского района 12-летний парень обнаружил неизвестный предмет, который принес домой. Позже опасная находка взорвалась, когда ребенок находился рядом», — говорится в сообщении ведомства.
В результате взрыва парень получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для предоставления необходимой медицинской помощи.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Полиция призывает не брать в руки, не переносить или пытаться разбирать найденные предметы вне зависимости от их внешнего вида.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва бытового газа в Николаевской области погибли двое детей. Их мать оказалася в больнице с ожогами.