В Ровенской области штормовое предупреждение: из-за снегопада водителей просят быть осмотрительными

Снег прогнозируют до конца суток.

Штормовое предупреждение было объявлено в Ровенской области: там с ночи начал идти снег.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 декабря.

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Спасатели, копны и дорожники призывают водителей без необходимости на дороги не выезжать. "Снегопад сохранится до конца суток, по прогнозам синоптиков. Уже сейчас на дорогах области работает более 60 единиц специальной техники и почти 90 квалифицированных рабочих и инженеров", — рассказал спикер службы автодорог Дмитрий Леонтиюк.

Снегопад, сильные порывы ветра, а местами и снежные заносы в западных областях ожидают на протяжении всех суток. Уже на выходные ненастье распространится на всю Украину: снег будет падать вместе с дождем. Синоптики предупреждают об гололедице и оледенении проволок и деревьев.

В Ровенской области объявлено штормовое предупреждение | Новости Украины

Как сообщалось, в пятницу, 24 декабря, в Украине будет холодно и морозно. Днем в большинстве областей будет идти снег и мокрый снег, а на западе страны с дождем. В Карпатах сильный снег, порывы ветра будут достигать 20-25 м/с, вьюга. На дорогах — гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Местами днем порывы 15-20 м/с.

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