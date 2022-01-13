В Ровенской области сорвался с высоты и погиб 31-летний мужчина во время кровли крыши

В Ровенской области сорвался с высоты и погиб 31-летний мужчина во время кровли крыши

Реанимировать травмированного кровельщика, к сожалению, не удалось.

В среду, 12 января, в Костополе Ровенской области погиб 31-летний местный житель. Мужчина упал с высоты ориентировочно в шесть метров на территории частного предприятия во время кровельных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

По факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека, следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 272 УК Украины.

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