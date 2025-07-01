В Ровенской области сошли с рельсов вагоны - какие поезда задерживаются

На месте аварии работают ремонтные бригады / © Facebook/Александр Кубраков

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В Ровенской области из-за аварии на железной дороге ряд пассажирских поездов «Укрзализныци» карпатского направления курсирует с задержками. Причиной стал сход с рельсов пустых вагонов грузового поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» в Facebook.

В связи с аварией на Ровенщине поезда №80 Львов — Днепр и №64 Львов — Харьков вынуждены ехать объездным путем через Тернополь, что повлечет задержку от 2 часов. Для пассажиров, пользующихся станциями Дубно, Броды, Шепетовка и Славута, предусмотрен специальный рейс Интерсити №744 Львов — Киев, который первым после частичного ремонта проедет поврежденный участок в течение ближайших двух часов.

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«Пассажиров с упомянутых станций забирает поезд Интерсити №744 Львов — Киев. Он станет первым, кто проедет поврежденный участок сразу после его частичного восстановления — ориентировочно в течение ближайших двух часов», — сообщили в «Укрзализныце».

Компания призвала пассажиров, которые имеют пересадки на другие рейсы, заблаговременно сообщать об этом проводника или стюарда — чтобы диспетчеры могли скоординировать необходимые стыковки. Сейчас на месте аварии работают ремонтные бригады, привлечена вся необходимая техника и специалисты. Восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате обстрела Киева пострадал поезд Интерсити+, который направлялся в Польшу. А также, что российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате атаки пострадала и Полтава — под обстрел попали объекты железнодорожной инфраструктуры