В Ровенской области спасатели доставали корову из водоема эскалатором: фото

Животное из-за инцидента не пострадало.
В поселке Млинов Ровенской области в понедельник, 15 ноября, корова упала в мелиоративный канал. Ее оттуда доставали спасатели.
Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области.
По данным спасателей, корова упала в водоем и не могла самостоятельно выбраться. На место происшествия вызвали ГСЧС.
Трое спасателей с помощью эскалатора достали животное из мелиоративного канала. Корова из-за инцидента не пострадала.
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