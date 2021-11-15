В Ровенской области спасатели доставали корову из водоема эскалатором: фото

В Ровенской области спасатели доставали корову из водоема эскалатором: фото

Животное из-за инцидента не пострадало.

В поселке Млинов Ровенской области в понедельник, 15 ноября, корова упала в мелиоративный канал. Ее оттуда доставали спасатели.

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Об этом сообщили в ГСЧС Ровенской области.

По данным спасателей, корова упала в водоем и не могла самостоятельно выбраться. На место происшествия вызвали ГСЧС.

Трое спасателей с помощью эскалатора достали животное из мелиоративного канала. Корова из-за инцидента не пострадала.

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