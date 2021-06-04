В Ровенской области спасли лосиху, которая топилась в озере: видео

Чрезвычайники и охотники освободили животное.

Спасение лосихи. На Ровенщине спасатели вместе с охотниками помогли животному выбраться из глубокого озера на заброшенной очистном сооружении.

Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, лосиху, которая была по шею в воде и не могла самостоятельно выбраться увидел местный житель. Он и вызвал чрезвычайников. Те поняли, что животное могло утонуть, ведь глубина в том месте достигает 2 метров.

Новости Украины: в Ровенской области спасатели помогли лосихе вылезти из глубокого озера

Добраться до лосихи было тяжело, поэтому спасатели с охотниками бензопилами расчистили путь от кустарников и веток. Далее веревкой подтянули лесную жительницу к борту очистного сооружения. Там лосиха уже сама смогла выбраться на берег и быстро сбежала в лес. А попала она в беду, предполагают охотники, потому что просто хотела напиться воды.

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