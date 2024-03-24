В Ровенской области сработало ПВО: что известно

В субботу, 24 марта, во время утренней воздушной тревоги (09:29-09:58) в Ровенской области работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Во время утренней воздушной тревоги в области работали силы ПВО. Было сбивание воздушной цели", — говорится в сообщении.

По его словам, повреждений и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было. Кроме того, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, утром 24 марта в Хмельницкой области также произошли взрывы. Во время воздушной тревоги работали силы ПВО.

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