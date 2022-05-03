В Ровенской области столкнулись автобус, микроавтобус и бензовоз: погибли 16 человек (фото)

В Ровенской области столкнулись автобус, микроавтобус и бензовоз: погибли 16 человек (фото)

3 мая на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области произошло ужасное ДТП.

Смертельная авария произошла около 19:20 вблизи села Сытнэ Дубенского района Ровенской области.

Об этом сообщает полиция Ровенщины.

В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек. Сейчас известно еще о шести травмированных. На место аварии выехали несколько карет "скорой".

Движение по трассе "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью.

Отметим, что ГСЧС сообщает уже о 17 погибших.

Национальная полиция Ровенской области