В Ровенской области столкнулись автобус, микроавтобус и бензовоз: погибли 16 человек (фото)

3 мая на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области произошло ужасное ДТП.
Смертельная авария произошла около 19:20 вблизи села Сытнэ Дубенского района Ровенской области.
Об этом сообщает полиция Ровенщины.
В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек. Сейчас известно еще о шести травмированных. На место аварии выехали несколько карет "скорой".
Движение по трассе "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью.
Отметим, что ГСЧС сообщает уже о 17 погибших.
Впоследствии глава Ровенской ОВА Виталий Коваль уточнил, что в ДТП столкнулись бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус (вероятно маршрут "Харьков-Згожелец").
По предварительной информации, 16 погибших. Точное количество жертв устанавливается. Также известно 12 пострадавших.
На месте происшествия работают 7 бригад скорой помощи, 7 патрульных экипажей, 7 единиц техники и 44 работника ГСЧС.
Напомним, это уже второе смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп" за сегодня, 3 мая. Днем вблизи села Дибривка Дубенского района в результате столкновения четырех авто один человек погиб, двое — травмировались.
Ранее сообщалось, что в Польше бус с украинцами слетел с трассы и упал в озеро, есть жертва.