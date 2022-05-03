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В Ровенской области столкнулись автобус, микроавтобус и бензовоз: погибли 16 человек (фото)

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В Ровенской области столкнулись автобус, микроавтобус и бензовоз: погибли 16 человек (фото)

Национальная полиция Ровенской области

3 мая на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области произошло ужасное ДТП.

Смертельная авария произошла около 19:20 вблизи села Сытнэ Дубенского района Ровенской области.

Об этом сообщает полиция Ровенщины.

В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек. Сейчас известно еще о шести травмированных. На место аварии выехали несколько карет "скорой".

Движение по трассе "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью.

Отметим, что ГСЧС сообщает уже о 17 погибших.

© Национальная полиция Ровенской области
Национальная полиция Ровенской области
©
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Впоследствии глава Ровенской ОВА Виталий Коваль уточнил, что в ДТП столкнулись бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус (вероятно маршрут "Харьков-Згожелец").

По предварительной информации, 16 погибших. Точное количество жертв устанавливается. Также известно 12 пострадавших.

На месте происшествия работают 7 бригад скорой помощи, 7 патрульных экипажей, 7 единиц техники и 44 работника ГСЧС.

Напомним, это уже второе смертельное ДТП на трассе "Киев-Чоп" за сегодня, 3 мая. Днем вблизи села Дибривка Дубенского района в результате столкновения четырех авто один человек погиб, двое — травмировались.

Ранее сообщалось, что в Польше бус с украинцами слетел с трассы и упал в озеро, есть жертва.

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