В Ровенской области столкнулись бус и грузовик: в жутком ДТП погиб военный, еще двое — травмированы

Полиция расследует причины аварии.
В Ровенской области в среду, 26 апреля, произошло жуткое ДТП, в котором погиб военный и пострадали еще два человека.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
ДТП произошло около 8:00 на трассе Киев-Чоп возле села Крылив Дубенского района. Там автомобиль "Газель" столкнулся с грузовиком. На месте аварии погиб мужчина, еще два человека получили травмы.
Полиция расследует причины аварии.
ГБР в комментарии zaxid.net сообщило, что в аварии погиб военный, еще двое воинов получили травмы. По предварительным данным, водитель служебного микроавтобуса не справился с управлением и врезался в грузовик.
"Пока известно, что в результате аварии один военный погиб, еще двое — госпитализированы в больницу, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается. Водитель грузовика не пострадал. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства ДТП", — проинформировали в ГБР.
Напомним, под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В аварии пострадали дети.
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