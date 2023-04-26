В Ровенской области столкнулись бус и грузовик: в жутком ДТП погиб военный, еще двое — травмированы

В Ровенской области в среду, 26 апреля, произошло жуткое ДТП, в котором погиб военный и пострадали еще два человека.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

ДТП произошло около 8:00 на трассе Киев-Чоп возле села Крылив Дубенского района. Там автомобиль "Газель" столкнулся с грузовиком. На месте аварии погиб мужчина, еще два человека получили травмы.

Полиция расследует причины аварии.

В Ровенской области произошло смертельное ДТП, погиб военный. / Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

ГБР в комментарии zaxid.net сообщило, что в аварии погиб военный, еще двое воинов получили травмы. По предварительным данным, водитель служебного микроавтобуса не справился с управлением и врезался в грузовик.

"Пока известно, что в результате аварии один военный погиб, еще двое — госпитализированы в больницу, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается. Водитель грузовика не пострадал. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства ДТП", — проинформировали в ГБР.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. / Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

Напомним, под Киевом произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В аварии пострадали дети.

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