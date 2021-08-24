В Ровенской области столкнулись легковой автомобиль, в котором ехали супруги, и грузовик: погиб мужчина

В Ровенской области столкнулись легковой автомобиль, в котором ехали супруги, и грузовик: погиб мужчина

В Ровенской области столкнулись грузовик DAF и легковушка Kia Ceed.

Между селами Суховоля и Рафаловка в Вараському районе Ровенской области во вторник, 24 августа, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В ДТП погиб молодой человек.

Об этом сообщает "Общественное". Информацию о ДТП подтвердили в Нацполиции Ровенской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в 15:00. Там столкнулись грузовик DAF и легковушка Kia Ceed.

От удара легковой автомобиль отбросило в кювет и он перевернулся. За рулем легкового автомобиля был 36-летний житель Ровно. Он скончался по дороге в больницу. Жена покойного получила незначительные травмы.

На месте аварии работали следователи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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