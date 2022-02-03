В Ровенской области столкнулись пассажирский поезд и грузовик: пострадал машинист (фото)

В комментарии ТСН.ua медики оценили состояние 27-летнего машиниста как тяжелое.
Сегодня ночью, 3 февраля, в городе Дубно (Ровенская область) произошло ДТП на железнодорожном переезде.
Об этом сообщает ГСЧС в Ровенской области.
По предварительной информации, грузовик "SCANIA" застрял на переезде. В нее врезался пассажирский поезд сообщением "Киев-Ивано-Франковск". Пострадал машинист, которого необходимо было деблокировать из изуродованного локоматива поезда.
Медики укололи ему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 метров несли мужчину в карету скорой медицинской помощи.
В настоящее время пострадавший находится в больнице. В комментарии ТСН.ua медики оценили его состояние как тяжелое. По их информации, 27-летний машинист родом из Киевской области.
В результате ДТП поврежден локомотив поезда и прицеп грузовика. Потерпевших среди пассажиров поезда нет. Все обстоятельства инцидента устанавливаются правоохранителями.
Напомним, что под Киевом поезд протаранил автобус на переезде (видео).
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