В Ровенской области столкнулись пассажирский поезд и грузовик: пострадал машинист (фото)

В Ровенской области столкнулись пассажирский поезд и грузовик: пострадал машинист (фото)

В комментарии ТСН.ua медики оценили состояние 27-летнего машиниста как тяжелое.

Сегодня ночью, 3 февраля, в городе Дубно (Ровенская область) произошло ДТП на железнодорожном переезде.

Об этом сообщает ГСЧС в Ровенской области.

По предварительной информации, грузовик "SCANIA" застрял на переезде. В нее врезался пассажирский поезд сообщением "Киев-Ивано-Франковск". Пострадал машинист, которого необходимо было деблокировать из изуродованного локоматива поезда.

Медики укололи ему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 метров несли мужчину в карету скорой медицинской помощи.

В настоящее время пострадавший находится в больнице. В комментарии ТСН.ua медики оценили его состояние как тяжелое. По их информации, 27-летний машинист родом из Киевской области.

В результате ДТП поврежден локомотив поезда и прицеп грузовика. Потерпевших среди пассажиров поезда нет. Все обстоятельства инцидента устанавливаются правоохранителями.