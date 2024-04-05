В Ровенской области судили мужчину, который не стал на военный учет: как его наказали

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Ровенской области оштрафован мужчина, который не стал на военный учет во время действия военного положения.

Об этом говорится в приговоре Сарненского районного суда Ровенской области.

По данным суда, мужчина в декабре 2023 года получил повестку и должен был прибыть в военкомат, чтобы стать на военный учет. Однако он этого не сделал.

Мужчине инкриминировали нарушение ч.1 ст.337 УК Украины, то есть уклонение военнообязанного от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки.

На суд житель Ровенщины вину признал и раскаялся. Суд оштрафовал его на 5100 грн.

Приговор суда

Напомним, в ТЦК начнут вызывать мужчин для обновления данных и медосмотра.

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