В Ровенской области священник УПЦ МП отказался от мобилизации из-за "мата на эмблемах ВСУ"

Священники УПЦ МП могут быть мобилизованы во время войны, поскольку их нет в перечне организаций, которым запрещено брать оружие в руки.

В Ровенской области священник УПЦ МП отказался от мобилизации из-за "собственных убеждений и мата на шевронах ВСУ". Сначала следователь закрыл против него дело, однако представители Минобороны Украины в суде добились возобновления расследования.

Об этом говорится в определении Гощанского районного суда Ровенской области.

По данным суда, священнослужитель УПЦ МП в марте 2022 года получил повестку для мобилизации в ВСУ. Однако он отказался от прохождения военной службы.

Отказ от мобилизации в военное время он объяснил "причиной мата на эмблемах ВСУ по религиозным и гражданским убеждениям" и, что в соответствии с "Библейскими нормами он не обязан брать оружие в руки".

Также он заявил военным, что готов проходить альтернативную службу. Однако, по данным суда, это невозможно в военное время и подозреваемый не написал соответствующего заявления.

Впоследствии следователь закрыл дело против священника. Однако представитель Минобороны обратился в суд с просьбой возобновить следствие за уклонение от мобилизации.

"Следователем при принятии обжалуемого решения не учтен "Перечень религиозных организаций, вероучение которых не допускает пользование оружием", утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины № 2066 от 10.11.1999, в который не входит Украинская православная церковь", — говорится в постановлении суда.

Поэтому суд отменил постановление полиции о закрытии уголовного дела и заставил правоохранителей начать расследование относительно уклонения священника УПЦ МП от призыва.

Напомним, в Хмельницкой области к 4 годам лишения свободы приговорили 48-летнего мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.

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