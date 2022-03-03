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В Ровенской области трое военных хотели продать спальные мешки, изготовленные для ВСУ — соцсети

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В Ровенской области трое военных хотели продать спальные мешки, изготовленные для ВСУ — соцсети

скриншот с видео

Отметим, что официального подтверждения ни Нацполиции, ни ВСУ не было.

В Дубне в Ровенской области трое военных пытались продать волонтерам спальные мешки, которые являются собственностью Минобороны Украины.

Об этом сообщил волонтер Александр Власюк.

"Мы собираем деньги, волонтерим, а эти два п**а продали мне (спальни. — Ред.) мешки: 20 мешков по 500 грн. А заказчик — Министерство обороны Украины. В это сверхтяжелое, военное время, когда вся Украина сплотилась и поддерживает нашу армию кто чем может, вот эти трое решили подзаработать", — отмечают на видео возмущенные волонтеры.

Сами военные на видео сначала отрицали, что хотели продать спальные мешки, однако впоследствии признали это.

Отметим, что официальных комментариев по поводу этого инцидента ни от Нацполиции, ни от военных, в частности, Оперативного командования "Запад", не было.

Напомним, что в Ровно у двух нетрезвых водитель конфисковали автомобили на нужды армии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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