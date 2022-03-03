В Ровенской области трое военных хотели продать спальные мешки, изготовленные для ВСУ — соцсети

Отметим, что официального подтверждения ни Нацполиции, ни ВСУ не было.

В Дубне в Ровенской области трое военных пытались продать волонтерам спальные мешки, которые являются собственностью Минобороны Украины.

Об этом сообщил волонтер Александр Власюк.

"Мы собираем деньги, волонтерим, а эти два п**а продали мне (спальни. — Ред.) мешки: 20 мешков по 500 грн. А заказчик — Министерство обороны Украины. В это сверхтяжелое, военное время, когда вся Украина сплотилась и поддерживает нашу армию кто чем может, вот эти трое решили подзаработать", — отмечают на видео возмущенные волонтеры.

Сами военные на видео сначала отрицали, что хотели продать спальные мешки, однако впоследствии признали это.

Отметим, что официальных комментариев по поводу этого инцидента ни от Нацполиции, ни от военных, в частности, Оперативного командования "Запад", не было.

Напомним, что в Ровно у двух нетрезвых водитель конфисковали автомобили на нужды армии.