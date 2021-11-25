В Ровенской области ученики устроили праздник для одноклассницы, которая имеет проблемы со здоровьем

В Ровенской области ученики устроили праздник для одноклассницы, которая имеет проблемы со здоровьем

Все одноклассники Насти пришли к ней в гости.

Шестиклассники села Повча в Ровенской области устроили настоящий праздник для своей одноклассницы Насти. 11-летняя девочка имеет проблемы со здоровьем, поэтому уже два года из-за пандемии не может посещать школу, но по ней очень скучает.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, девочка учится индивидуально, потому что вирусы для ее здоровья крайне опасны. Поэтому все ученики ее класса сами пришли к Насте в гости. Общались они на расстоянии, и даже такая встреча со сверстниками изрядно взбодрила и осчастливила девочку.

Учителя и родители говорят, что приятных эмоций у Насти теперь очень много и она даже записала для одноклассников видео.

В Ровенской области школьники устроили праздник для одноклассницы, имеющей проблемы со здоровьем

"Благодарю вас за такой классный сюрприз, мне очень понравилось. Еще я хочу вам пожелать, чтобы вы хорошо учились и ко мне обязательно еще пришли", — обратилась Настя Ковалева к одноклассникам.

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