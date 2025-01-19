В Ровенской области учитель избил ученика: инцидент расследует полиция

В социальных сетях стремительно распространяется видео, на котором учитель Мульчицкого лицея бьет ученика.

В Ровенской области произошел инцидент в одном из лицеев.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

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Отмечается, что департамент образования ОГА уже получил поручение провести проверку всех обстоятельств. Подобные действия не должны иметь место ни в одном учебном заведении.

"Школа должна быть территорией безопасности для учащихся. Местом знаний, а не насилием", — подчеркнул Коваль.

В Управлении образования исполнительного комитета Варасского городского совета также отреагировали на возмутительный инцидент.

"Учитель никоим образом и ни при каких обстоятельствах не имел права применять силу и оказывать физическое насилие над ребенком", — констатировала глава ведомства Елена Корень.

Сейчас в заведении проводится служебное расследование. В полицию подали соответствующее заявление.

"Сегодня мне лично звонил папа ребенка с которым имели разговор, содержательный разговор. Ситуация сложная, в психологической помощи нуждаются все", — добавила чиновник.

Любая другая информация будет предоставлена после расследования.

Напомним, в Ровно полиция открыла уголовное производство из-за массового отравления школьников. Сейчас известно, что плохо стало 76 ученикам местного лицея.

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