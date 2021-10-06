В Ровенской области в 1,5-летнего ребенка обнаружили полиомиелит: в регионе работают вирусологи

Ребенок не был вакцинирован от недуга.
В Ровенской области у полуторагодовалого ребенка диагностировали полиомиелит. Родители малыша не вакцинировали его от недуга из-за религиозных убеждений.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Как стало известно, первые симптомы болезни у ребенка появились 1 сентября, уже 3 числа его доставили в больницу с парезом нижних конечностей.
"Система здравоохранения и эпидемиологического надзора сразу сработала по протоколу и международным стандартам: случай зарегистрировали как подозрение на поле — острый вялый паралич и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств", — рассказали в пресс-службе МОЗ.
Сейчас в области работает группа эпидемиологов и вирусологов. Они ищут контактных лиц, собирают анализы, а также разбираются в деталях инцидента.
Что такое полиомиелит
Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду.
Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.
Напомним, что вакцина — биологический препарат, имитирующий естественную инфекцию и приводит к развитию иммунитета.