В Ровенской области в ДТП погибли супруги, за жизнь 2-летнего ребенка борются врачи

По предварительной информации полиции, водитель микроавтобуса выехал на встречную прямо в лоб легковушке.
Два человека погибли, а 2-летний ребенок и 21-летний мужчина оказались в больнице из-за аварии на Ровенщине.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Легковушка и микроавтобус столкнулись на трассе Киев-Чоп. Произошло это около полуночи.
По предварительной информации полиции, водитель микроавтобуса выехал на встречную прямо в лоб легковушке. Столкновения избежать не удалось. 52-летний водитель легковой машины и его жена погибли на месте. Водителя микроавтобуса госпитализированы в тяжелом состоянии. Он под стражей полиции.
Кроме того медики борются за жизнь 2-летнего внучки погибших супругов, которую тоже госпитализировали с многочисленными травмами.
«Она находится в тяжелом состоянии в реанимации. За ее жизнь сейчас борются медики. У водителя «Рено-трафик» перелом ключицы и закрытая черепно-мозговая травма», — говорит пресс-секретарь нацполиции Ровенской области Юлия Мозоль.