В Ровенской области в ДТП погибли супруги, за жизнь 2-летнего ребенка борются врачи

В Ровенской области в ДТП погибли супруги, за жизнь 2-летнего ребенка борются врачи

По предварительной информации полиции, водитель микроавтобуса выехал на встречную прямо в лоб легковушке.

Два человека погибли, а 2-летний ребенок и 21-летний мужчина оказались в больнице из-за аварии на Ровенщине.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Легковушка и микроавтобус столкнулись на трассе Киев-Чоп. Произошло это около полуночи.

По предварительной информации полиции, водитель микроавтобуса выехал на встречную прямо в лоб легковушке. Столкновения избежать не удалось. 52-летний водитель легковой машины и его жена погибли на месте. Водителя микроавтобуса госпитализированы в тяжелом состоянии. Он под стражей полиции.

Кроме того медики борются за жизнь 2-летнего внучки погибших супругов, которую тоже госпитализировали с многочисленными травмами.

«Она находится в тяжелом состоянии в реанимации. За ее жизнь сейчас борются медики. У водителя «Рено-трафик» перелом ключицы и закрытая черепно-мозговая травма», — говорит пресс-секретарь нацполиции Ровенской области Юлия Мозоль.

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