В Ровенской области в ДТП попала семья, погибла 8-летняя девочка: фото с места аварии

В Ровенской области в ДТП попала семья, погибла 8-летняя девочка: фото с места аварии

Пока причины аварии выясняют полицейские.

В Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала семья и погибла их 8-летняя племянница.

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Как сообщили в полиции области, авария произошла вечером 8 июля на автодороге в направлении села Хотин — легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

"В полицию в 20:10 вчера, 8 июля, поступило сообщение о смертельном автопроисшествии, которое произошло между селами Малый Алексин и Хотин Ровенского района. Следственно-оперативная группа установила, что 40-летний житель, водитель Mitsubishi ASX, на закругленном участке дороги допустил съезд автомобиля за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием", — говорится в сообщении.

Национальная полиция Ровенской области

В результате ДТП погибла восьмилетняя девочка и травмированы 38-летняя мать с 11-летней дочерью. Пострадавших доставили в больницу. Как сообщили "УНИАН" медики, прибывшие на место аварии, за пределами автомобиля лежал ребенок (девочка 2012 года рождения), которому срочно начали проводить реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь ребенку не удалось.

Еще двое пострадали: у 11-летней девочки предварительный диагноз "ушиб шейного отдела позвоночника", у женщины предварительно диагностировали тупую травму живота с возможным повреждением внутренних органов и ушиб грудной клетки.

Национальная полиция Ровенской области

По результатам осмотра на алкотестере водитель, который в ДТП не пострадал, был трезв. У него также отобрали образцы крови для определения состояния опьянения. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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