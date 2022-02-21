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В Ровенской области в глазу 17-летнего парня застрял рыболовный крючок: фото

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В Ровенской области в глазу 17-летнего парня застрял рыболовный крючок: фото

Фото: Ровенская областная детская больница

Крючок проник в глазное яблоко.

В Ровно в областную детскую больницу госпитализировали 17-летнего парня, в глазу которого был рыбацкий крючок. Парню провели срочную операцию.

Об этом сообщает Ровенская областная детская больница.

Медики провели экстренную операцию, чтобы спасти парня.

"Особенность данной травмы заключалась в том, что крючок был достаточно больших размеров и имел увеличенный вес, и в глазное яблоко проникла достаточно большая его часть, что сопровождалось внутриглазным кровоизлиянием. Положительным моментом было то, что не были травмированы хрусталик и роговица", — сообщили медики .

Врачи удалили крючок из глаза парня и провели первичную хирургическую обработку склеральной раны с наложением швов. Сейчас подросток поправляется.

Фото: Ровенская областная детская больница / ©
Фото: Ровенская областная детская больница

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